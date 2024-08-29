"دوري إسباني وسعودي".. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

تقام اليوم الخميس العديد من المباريات الهامة بمختلف الملاعب حول العالم، أبرزها مواجهة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني.

ويعرض "الخليج 365" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني:

جيرونا ضد أوساسونا.. الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورتس 3.

لاس بالماس ضد ريال مدريد.. العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورتس 1.

دوري روشن السعودي:

الرياض ضد الخلود.. السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC sport.

الخليج ضد الشباب.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC sport.

الاتحاد ضد التعاون.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC sport.

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