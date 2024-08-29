شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستفسر عن موقف لاعبى الأهلى الدوليين من معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

استفسر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن موقف لاعبي الفريق الدوليين من الإنضمام للمنتخب الوطني الأول في معسكر سبتمبر المقبل ، وأبلغ كولر المتواجد حالياً في بلاده لقضاء إجازته السنوية إدارة الأهلي بضرورة التمسك بموقفه السابق وهو عدم انضمام لاعبي الأهلي للمنتخب الأول إلا يوم 1 سبتمبر المقبل حسب لوائح الفيفا وذلك حتى يحصلون على راحة تامة بعد موسم طويل وشاق محلياً وأفريقياً .

وتمسك كولربموقفه السابق بانضمام لاعبي الفريق الدوليين للمنتخب الوطني الأول في الموعد الذي سبق وحدده النادي وهو الأول من سبتمبر المقبل، وليس يوم 25 أو 28 أغسطس الجاري.

ويستعد منتخب مصر لمباراة الرأس الأخضر يوم 6 سبتمبر بإستاد القاهرة، ثم بتسوانا على ملعب الأخير 10 سبتمبر المقبل في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب ، وأختار حسام حسن 9 لاعبين من الأهلي لمعسكر منتخب مصر المقبل ، وهم ، محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا.