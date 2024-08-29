شكرا لقرائتكم خبر عن استشفاء لاعبى بيراميدز للهروب من الإجهاد قبل نهائى الكأس أمام زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز على استشفاء اللاعبين للهروب من حالة الإرهاق خاصة أن الفريق خاض مجموعة من المباريات المهمة فى وقت قصير جدًا، بالإضافة إلى أن مباراة نصف النهائى أمام المصرى أرهقت اللاعبين بشكل كبير بسبب الوصول للأشواط الإضافية ثم اللجوء لركلات الترجيح التى حسمها بيراميدز فى النهاية بنتيجة 4-3 وصعد إلى نهائى كأس مصر.

موعد مباراة بيراميدز وزد

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة زد فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

وحذر الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، اللاعبين من خطورة هجوم زد، مؤكدًا إنه فريق منظم جدًا ويمتلك جهاز فنى على أعلى مستوى ولن تكون المواجهة سهلة على الفريقين، كما تحدث المدرب مع اللاعبين حول ضرورة التركيز طوال المباراة لتحقيق الانجاز والتتويج باللقب.

وصل بيراميدز للنهائى بعدما افتتح مشواره بالكأس بالفوز على النصر في الدور التمهيدي 4-0، ثم الفوز على أبو قير للأسمدة في دور الـ 16 بنتيجة 1-0، ثم الفوز على الجونة في ربع النهائي بنتيجة 4-0، وأخيرا الفوز على المصرى بركلات الترجيح في نصف النهائي.