شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظم فى معسكر مغلق غدا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم الفريق الكروى الأول بنادي الزمالك غدا الجمعة فى معسكر مغلق بأحد فنادق الإسكندرية استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد حيث يخوض فيه الفريق 3 مواجهات ودية بفرمان جوميز المدير الفنى من أجل العمل على تحضير اللاعبين وتجهيزهم من الناحية الفنية والبدنية قبل الدخول في دوامة مباريات الموسم المقبل.

وأجرى الجهاز الفني للزمالك مجموعة من القياسات البدنية للاعبين يومى الاثنين والثلاثاء في مقر النادي بميت عقبة، وتحت اشراف مركز متخصص في تلك الفحوصات، لاسيما وأنه تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين وخضعت كل مجموعة للقياسات في يوم محدد، وشهدت تلك القياسات وجود اللاعبين العائدين من الإعارة مثل حسام أشرف وماجد هانى وأحمد محمود.

يترقب مسئولي نادى الزمالك حل أزمة إيقاف القيد الموقعة على النادى لمدة 3 فترات مقبلة، خلال الساعات المقبلة، حيث أرسل مسئولو نادى الزمالك صباح أمس الثلاثاء، مستحقات مساعدى البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفنى الأسبق للقلعة البيضاء وكذلك قيمة المستحقات المالية المتأخرة للمحترف الغاني الأسبق بصفوف الفريق بنيامين اتشمبونج.

وكشف مصدر لليوم السابع أن حسين لبيب رئيس نادى الزمالك وحسام المندوه أمين صندوق النادى وقعا على المخالصة الخاصة بمستحقات معاونى فيريرا وأتشمبونج وتم إبلاغ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تمهيداً لرفع القيد عن القلعة البيضاء خلال الساعات المقبلة حتى يتمكن النادى من قيد صفقاته الصيفية.