شكرا لقرائتكم خبر عن زد يرصد مكافآت مُجزية لتحقيق حلم أول بطولة بنهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

رصدت إدارة نادي زد مكافآت مالية مُجزية للاعبي الفريق من أجل تحفيزهم على التتويج بلقب كأس مصر حال الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية التي ستجمعهما مساء الجمعة في نهائي البطولة، باعتبار أن زد يحوض أول نهائي في مسيرته في أول مواسمه بالدوري الممتاز، في إنجاز غير مسبوق للنادي.

وترغب إدارة زد في إلهاب حماس اللاعبين وزيادة دوافعهم للقتال على حصد لقب كأس مصر من خلال رصد مكافآت خاصة للاعبين بخلاف المكافآت المنصوص عليها في لائحة الفريق ، باعتبار أن الفريق مقبل على إنجاز غير مسبوق حال التتويج بأول بطولة في عامه الأول بدوري الأضواء والشهرة، وهو ما يعتبر تاريخا مشرفا للنادي لو تحقق الإنجاز.

وصعد فريق زد إلى نهائي كأس مصر عقب الفوز على الإسماعيلي بهد نظيف في نصف نهائي البطولة خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي، ويرغب في أن يحقق اللقب، لاسيما وأن الفريق كفته متوازنة بعض الشيء مع بيراميدز الذي يبحث هو الآخر عن تحقيق أول بطولة في تاريخه منذ صعوده للدوري الممتاز.