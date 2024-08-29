شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن حالة الطوارئ قبل 24 ساعة من نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفنى، حالة الطوارئ داخل صفوف الفريق، استعدادًا لمواجهة زد فى نهائى كاس مصر، والمقرر له فى التاسعة مساء غد الجمعة، على استاد برج العرب فى الإسكندرية، حيث يأمل الفريق السماوى فى التتويج بأول بطولة فى تاريخ النادى.

وتحدث يورتشيتش مع لاعبى بيراميدز حول أهمية الـ 24 ساعة المقبلة قبل مواجهة زد، وشدد على ضرورة التركيز فقط فى المباراة المصيرية والتى سيتحدد عليها العديد من الأمور داخل النادى، ومنها حسم مصير عدد كبير من اللاعبين وكذلك مصير الجهاز الفنى، حيث يفصل بيراميدز عن التتويج بلقب الكأس خطوة واحدة.

كما عملت إدارة بيراميدز على توفير كافة سبل النجاح للفريق فى الفترة الحالية من أجل تحقيق لقب الكاس والتتويج بأول بطولة فى تاريخ النادى وذلك بعدما خسر بيراميدز فرصة التتويج بلقب الدورى فى الموسم المنقضى بعدما حصد الأهلى اللقب فى الأمتار الأخيرة.