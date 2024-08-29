شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كرة الهدف يواجه أوكرانيا بمنافسات اليوم الأول لبارالمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - باريس - ياسمين يحيىالخميس، 29 أغسطس 2024 05:00 ص
وتضم قائمة منتخب مصر في كرة الهدف 6 لاعبين: هم: أحمد خيري، سيد حسن، معاذ فتحي، أحمد عربي، عمر عبد السلام، واخيرا محمد سعيد اصغر لاعب في البعثة المصرية الذي يبلغ من العمر 16 عاما .
وأقيم أمس الأربعاء حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية، التى تقام بمشاركة البعثة المصرية التى يصل قوامها إلى 54 لاعبا ولاعبة.
وقام بحمل علم مصر فى حفل افتتاح دورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024 الثنائى رحاب أحمد لاعبة رفع الاثقال وعلى الزينى بطل التجديف.
ومن جانبها أبدت رحاب أحمد، لاعبة منتخب رفع الاثقال البارالمبى، سعادتها لاختيارها لرفع علم مصر فى طابور عرض افتتاح بارالمبياد باريس، مع على الزينى بطل التجديف.
وشهد الحفل سير البعثات والمنتخبات المشاركة فى شارع الشانزليزيه وصولا إلى ساحة كونكورد
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