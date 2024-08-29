شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كرة الهدف يواجه أوكرانيا بمنافسات اليوم الأول لبارالمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

ويشارك المنتخب الوطني لاول مرة في دورة الأالعاب بعد انقطاع دام لأكثر من 30 عام , وجميع اللاعبين من العناصر الشابة المميزة.

وتضم قائمة منتخب مصر في كرة الهدف 6 لاعبين: هم: أحمد خيري، سيد حسن، معاذ فتحي، أحمد عربي، عمر عبد السلام، واخيرا محمد سعيد اصغر لاعب في البعثة المصرية الذي يبلغ من العمر 16 عاما .