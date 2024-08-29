شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكثّف مفاوضاته لضم مهاجم محلى خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

كثّف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم خلال الأيام الماضية لحسم صفقة المهاجم المحلي المُقرر التعاقد معه خلال الساعات الحالية للانتقال لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

ويأتي التعاقد مع مهاجم مصري بعدما رفض السويسري مارسيل كولر فكرة التعاقد مع مهاجم فلسطيني بسبب تواضع قدرات وإمكانيات المهاجمين الثلاثة الفلسطينين الذين تم عرضهم على مارسيل كولر وهم يوسف ساليتش وعمر فرج وعُدي الدباغ.



وقال مصدر في الأهلي ، أن المدرب السويسري رحّب بفكرة ضم مهاجم مصري ليكون بديلاً ثانياً مع محمود عبد المنعم كهربا للمهاجم الأساسي ، وسام أبو علي صاحب الجنسية الفلسطينية ، موضحاً ان الأهلي يرغب في ضم مهاجم مصري لأن قائمة الأجانب لا يوجد بها مكان شاغر ، وحال رحيل بيرسي تاو أو علي معلول سيتم التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان المحترف في المجر.



وشدد المصدر على أن إدارة الأهلي تواصل العمل بجدية الأيام الحالية من أجل ضم صفقة هجومية أخرى للفريق خاصة وأن وسام أبو علي يحتاج لأكثر من بديل بسبب ضغط المباريات الذي يعاني منه مع الفريق محلياً وأفريقيا.

