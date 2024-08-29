شكرا لقرائتكم خبر عن شابات الطائرة أمام تونس فى نهائى البطولة الأفريقية.. ومنتخب الناشئين مع كينيا والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة نظيره التونسى السابعة مساء اليوم الخميس، فى إطار نهائى البطولة الأفريقية المقامة فى تونس وتستمر حتى يوم 31 أغسطس الجارى.

وتأهل منتخب شابات الطائرة إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 3-1 أمس الأربعاء فى نصف نهائى المنافسة. ونجح منتخب الشابات فى تحقيق الفوز فى أول مواجهاته على كينيا بنتيجة 3-0 قبل الخسارة من تونس وتحقيق الفوز على الجزائر فى ختام الدور الأول.

بينما يلتقى منتخب الناشئين مع كينيا فى نصف النهائى الثامنة مساء.

ومن ناحية أخرى، استقبل السفير المصرى فى بلغاريا نادر سعد المنتخب المصرى للكرة الطائرة المشارك فى بطولة العالم للناشئين والمقامة بالعاصمة صوفيا، وقد أقام السفير حفل استقبال وعشاء للبعثة.