شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العاطى يضع خطة تعطيل مفاتيح بيراميدز فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يعكف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد على وضع خطة عبور بيراميدز في مباراة نهائي كأس مصر غدا، حيث شاهد عددا من مباريات الفريق السماوي ويرغب في وضع خطة محكمة لإغلاق مفاتيح لعب الفريق السماوي والحد من خطورة لاعبيه وعدم تمكينه من فرض سيطرته أو الاستحواذ على مجريات اللعب خلال المباراة مع استغلال الثغرات التي تتاح للاعبيه في زيارة مرمى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.

وخطف بيراميدز بطاقة التأهل إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على المصري بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وضرب بيراميدز موعداً مع فريق زد يوم الجمعة المقبل بعد تأهل الأخير على حساب الإسماعيلى.

وكان فريقا بيراميدز والمصرى البورسعيدى لجأ إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الإضافية والوقت الإصلى بالتعادل الإيجابى بينهما بهدف لمثله.

وافتتح فخرى لاكاى التسجيل لبرايميدز في الدقيقة 10 قبل أن يتعادل صلاح محسن للمصرى البورسعيدى في الدقيقة 83 من عمر المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.