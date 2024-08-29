شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب وصول التونسى سيف الجزيرى إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو نادى الزمالك وصول التونسي سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الكروى إلى القاهرة للانضمام لمعسكر الفارس الأبيض بالإسكندرية بعد تأخر وصوله خلال اليومين الماضيين بسبب بعض المشاكل فى التأشيرة الخاصة به.

من جانبه كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك، سبب تأخر استخراج تأشيرة عودة الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الكروى الأول، بعد انتهاء فترة الإجازة، التى حصل عليها مع اللاعبين.

وقال عبد الواحد، إن تأخر استخراج تأشيرة عودة سيف الجزيرى بسبب إنه تم تغيير السفير، وهذا الأمر يعطل الإجراءات أسبوعين، مشيرًا إلى أنه يسعى جاهدًا فى الوقت الحالى لحل تلك الأزمة بالتواصل مع السفير السابق لاستخراج تأشيرة سفر اللاعب حتى يعود فى أسرع وقت إلى القاهرة وينتظم فى معسكر الفريق.

وأنذر سيف الجزيرى نادى الزمالك بالفعل منذ فترة بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية، والتى تبلغ قرابة 600 ألف دولار كإجراء طبيعى من اللاعب لضمان الحفاظ على حقوقه، لكن الإدارة تعمل فى الوقت الحالى على توفير جزء من مستحقات اللاعب.