شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة جلوس يواجه البوسنة اليوم فى دورة الألعاب البارالمبية بباريس والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم الخميس، منافسات دورة الالعاب البارالمبية باريس 2024، بمواجهة منتخب كرة الطائرة جلوس رجال مع فريق البوسنة والهرسك في تمام الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت القاهرة، ويلعب منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس في المجموعة الأولى بالدور الأول، والتي تضم معه منتخبات: فرنسا - البوسنة والهرسك - كازاخستان.

تضم قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية 12 لاعبا، هم: هشام صلاح الدين - عبد النبي حسن - محمد عبد الله - السيد موسى - أحمد خميس - أحمد فضل - محمد حمدي - مطاوع أبو الخير - أحمد حسني - زكريا السيد - حسام مسعود - أشرف زغلول.

ويقود المنتخب أيمن عفيفي مديرا فنيا، ويعاونه عادل عبد المعطي مدربا، ويرافق المنتخب الدكتور مصطفى عبد الحليم رئيس اتحاد الطائرة الباراليمبي.

وتقام منافسات الكرة الطائرة جلوس خلال الفترة من 29 أغسطس الجاري إلى 6 سبتمبر المقبل، وتقام المنافسات بساحة شمال باريس، والتي تقع في مركز معارض "فيلبينت" في سان دوني.