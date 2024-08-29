الامارات | 6 لاعبين في معسكر منتخب مصر.. اتحاد الكرة يُعلق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري إيهاب الكومي عن انطلاق معسكر منتخب مصر بتواجد 6 لاعبين فقط، استعدادًا لمباراتين هامتين في تصفيات أمم إفريقيا أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا، في الجولة الثانية يوم 10 من الشهر ذاته في تصفيات أمم إفريقيا 2026.

وقال إيهاب الكومي في تصريحات تلفزيونية: "انطلق معسكر منتخب مصر بـ 6 لاعبين، وسينضم كل يوم عدد من اللاعبين حتى الأول من الشهر المقبل، بيراميدز في نهائي كأس مصر، وبعد انتهاء المباراة سينضم لاعبوه للمعسكر، وكذلك المحترفون".

وأثار معسكر منتخب مصر الجدل في الشارع الرياضي بتواجد 6 لاعبين فقط بمعسكر الفراعنة ولكن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إيهاب الكومي، كشف عن تطورات المعسكر المصري، حيث قال: "قوام المنتخب الرئيسي لدينا حصل على راحة سلبية، والانضمام للمنتخب يحتاج وقتًا ليعيدوا قوتهم البدنية، وهذا يشكل تحديًا للجهاز الفني. لذا أقول إنه في عالم كرة القدم، إذا حصل اللاعب على يوم راحة، فإنه يحتاج يومين من التدريب لتعويض هذا اليوم".

وأضاف: "كان الله في عون الكابتن حسام حسن سيقابل منتخبًا قويًا جدًا الذي شاهدناه في كأس أمم إفريقيا السابقة، يمتلك 30 لاعبًا متجانسين يلعبون في أوروبا واستعدوا بشكل جيد لمواجهة مصر"

وأشار: "سيكون اللاعبون المحترفون جاهزين بسبب مشاركتهم في المسابقات المحلية مع أنديتهم، ولكن هل سيكون حسام حسن قادرًا على إعداد لاعبي الأهلي والزمالك في 4 أو 5 أيام؟ يحتاج حسام حسن دعمنا وتشجيعنا قبل المباراتين القادمتين".