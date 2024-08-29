الزمالك يستعد للسوبر الأفريقي بـ3 مواجهات عربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، خوض الفريق عدد من المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الأهلي، يوم 27 من شهر سبتمبر المقبل، في بطولة السوبر الأفريقي، بالمملكة العربية السعودية.

وسوف ينتظم فريق الزمالك في معسكر مغلق بمدينة برج العرب بالإسكندرية، غدا الجمعة لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن الفريق سيخوض المباراة الودية الأولى ضد الشرطة العراقي يوم 31 أغسطس الجاري.

وأوضح المصدر، أن الزمالك سيلعب الودية الثانية ضد الشعلة السعودي يوم 3 سبتمبر المقبل، ويختتم فريق الزمالك ودياته بمواجهة الأنصار السعودي يوم (6 سبتمبر) المقبل.