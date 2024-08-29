"يصل مدريد خلال ساعات".. ماركا الإسبانية تكشف اقتراب إبراهيم عادل من هذا النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، اقتراب انتقال إبراهيم عادل، لاعب فريق بيراميدز، من الانضمام لفريق خيتافي الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن خيتافي يقترب بشدة من التعاقد مع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، وسيسافر إلى مدريد للخضوع لفحص طبي والتوقيع".

أوضحت الصحيفة: "السؤال هو هل سيوقع اللاعب على سبيل الإعارة أم سينتقل بشكل نهائي؟، في الحالة الأولى، سيضيف نادي خيتافي وبيراميدز خيار شراء غير إلزامي، وبالتالي، سيدعم عادل منطقة الهجوم".

أكملن: "وحال انتقال إبراهيم عادل، سيظل خيتافي بحاجة إلى مهاجم واحد على الأقل، ولكن على الأجنحة وفي تشكيل 4-3-3، يمكن للاعب الأفريقي أن يلعب دورًا رائدًا في تلك المراكز".

وأتمت الصحيفة: "ومن المقرر أن يصل المصري إلى مدريد خلال الساعات القليلة المقبلة لإجراء الفحص الطبي والتوقيع للفريق الأزرق".

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