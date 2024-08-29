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"بطريقة كوميدية".. سبارتا براج يحتفل بعودته إلى دوري أبطال أوروبا بعد 19 عاما (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

احتفل سبارتا براج التشيكي بعودته إلى ، للمرة الأولى منذ 19 عاما، وذلك عقب الفوز على مالمو السويدي بهدفين دون رد، ليتأهل بمجموع المباراتين 3-2.

وتغير نظام دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، بمشاركة 36 فريقا بنظام الدوري، بدلا من نظام المجموعات.

ونشر الحساب الرسمي لسبارتا براج، مقطع فيديو من أحد أفلام الممثل الكوميدي البريطاني الشهير "مستر بين"، من داخل طائرة وهو يودع الركاب (غير المشاركين في دوري الأبطال)، ويتجه للجلوس بجوار راكب آخر ( الإسباني).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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