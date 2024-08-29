"بطريقة كوميدية".. سبارتا براج يحتفل بعودته إلى دوري أبطال أوروبا بعد 19 عاما (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

احتفل سبارتا براج التشيكي بعودته إلى دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى منذ 19 عاما، وذلك عقب الفوز على مالمو السويدي بهدفين دون رد، ليتأهل بمجموع المباراتين 3-2.

وتغير نظام دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، بمشاركة 36 فريقا بنظام الدوري، بدلا من نظام المجموعات.

ونشر الحساب الرسمي لسبارتا براج، مقطع فيديو من أحد أفلام الممثل الكوميدي البريطاني الشهير "مستر بين"، من داخل طائرة وهو يودع الركاب (غير المشاركين في دوري الأبطال)، ويتجه للجلوس بجوار راكب آخر (ريال مدريد الإسباني).

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