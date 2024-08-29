"في عضون 48 ساعة".. كريم فؤاد يسافر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

سافر كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ألمانيا صباح اليوم، لإجراء جراحة الصليبي.

وتعرض فؤاد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، في بداية الشهر الحالي، خلال مباراة الأهلي وسموحة بالدوري المصري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كريم فؤاد سافر ألمانيا صباح اليوم للخضوع لجراحة الرباط الصليبي، ومعه طبيب الفريق أحمد جاب الله، ومن المقرر أن يجري العملية في غضون 48 ساعة، مع طبيب ألماني، تم تعيينه".

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