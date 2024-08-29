البعثة المصرية لذوي الهمم والأصحاء تسجل رقما قياسيا جديدا في عبور المانش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

سجلت البعثة المصرية رقمًا قياسيا جديدًا في عبور “بحر المانش“ تتابع بين ذوي الهمم والأصحاء في زمن قدره “عشر ساعات وست وأربعين دقيقة“، حيث حقق اللاعبون إنجازًا للرياضة المصرية.

وضمت البعثة المصرية إلى انجلترا، السباحين ذوي الهمم، فيصل القصيبي ومحمد كرم، والسباحين الأصحاء وهم: كريم عاصم، ومحمد أبو الوفا، ووليد زايد، وشيروت حافظ.

يذكر أن بحر المانش الذي يربط ميناء دووڤر في بريطانيا بميناء كاليه في فرنسا ورغم طول المسافة إلا أن صعوبة هذا العبور تعتمد على الأحوال الجوية يوم العبور والتى تتركز في سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

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