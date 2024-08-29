"عكس المتداول".. فيتور بيريرا يكشف لمصراوي حقيقة رحيله عن لجنة الحكام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية، حقيقة تلقيه إخطارا من الاتحاد المصري لكرة القدم، برحيله عن منصبه، بعد انتهاء عقده مع الجبلاية.

وقال بيريرا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الاتحاد المصري لكرة القدم وجه لي دعوة، لتمديد عقدي كرئيس للجنة الحكام، حتى موعد انتخابات الجبلاية، المقرر لها في يناير المقبل".

وأضاف: "وحاليا أنا أفكر في العرض المقدم لي، ولا يمكنني الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن موعد الرد أو مستقبلي".

وتداولت أخبار في الساعات الماضية، باستقرار الاتحاد المصري على رحيل بيريرا، وتولي مصري بدلا منه.

وتعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم، مع بيريرا لرئاسة لجنة الحكام، في مارس 2023 وحتى نهاية الموسم المنقضي، خلفا لمارك كلاتنبيرج.

اقرأ أيضًا:

"قلتها لنفسي قبل البداية".. صلاح يطلق تصريحات قوية بشأن مستقبله مع ليفربول