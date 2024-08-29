"عاش ليلة دون نوم".. وكيل البركاوي يحسم الجدل بشأن انتقاله للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف عزيز الشافعي، وكيل المغربي، كريم البركاوي، تطورات انتقال اللاعب لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد كريم البركاوي، في الفترة الحالية، لاعب حر دون نادي، عقب انتهاء عقده مع نادي الرائد السعودي.

وقال "الشافعي" في تصريحات عبر قناة الشمس: "كريم البركاوي أعطى موافقة لنادي الزمالك قبل التطورات الأخيرة، ونادي الأبيض لم يقصر مع طلبات اللاعب حتى الآن".

أضاف: "والد اللاعب تعرض لوعكة صحية مما أدى إلى تعطيل الصفقة، ولا يوجد أي مزايدات مع البركاوي لأن هناك شبه اتفاق على جميع بنود العقد مع الزمالك".

أكمل: "البركاوي أمضى ليلة بدون نوم لأن والده في حالة حرجة، حتى أنا شخصيًا يصعب الحديث معه في هذا التوقيت".

وأوضح: "أود أن أشكر الزمالك وتعاملهم بشكل احترافي ووقفوا بجانب اللاعب وقفة رجل بدون ضغط عليه حتى تمضي هذه الظروف".

وأتم تصريحاته: "حتى الآن لا يوجد أي تعثر في الصفقة، الوضعية خاصة عند اللاعب بسبب والده، وننتظر حتى تمر هذه الساعات".

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