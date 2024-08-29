شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يعلن ضم البلعوطى حارس مرمى إنبى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى عن التعاقد مع عبد العزيز البلعوطى من حارس مرمى إنبى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل بعد الانتهاء من كل الاتفاقات مع مسئولي النادى البترولى.

وقال في تصريحات لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى المذاع على أون تايم سبورت إف إم على مواجات 93.7، إن البنك الأهلي أنهى إجراءات ضم البلعوطي من إنبي بشكل رسمي ليصبح لاعبا في صفوف الأهلي.

جاء تعاقد البنك الأهلي مع البلعوطي بسبب إصابة محمد أبو جبل الحارس الأساسي وعدم وجود حارس مرمى مميز بنفس المستوى.

وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى ، برئاسة اللواء أشرف نصار، التعاقد مع أحمد ياسر ريان لمدة ثلاثة مواسم قادماً من سيراميكا، ومحمد إبراهيم لمدة موسمين قادمين.

ويسعى طارق مصطفى، المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، للتعاقد مع بعض اللاعبين المتميزين لبناء فريق قادر على المنافسة بشكل قوى الموسم المقبل.

وشارك محمد إبراهيم قائد فريق سيراميكا في 36 مباراة مع فريقه وتمكن من تسجيل هدفين، حيث انتهى عقد اللاعب بنهاية الموسم الماضى وينتظر عرض تجديد عقده بينما شارك أحمد ياسر ريان في 35 مباراة وتمكن من تسجيل 11 هدفا.