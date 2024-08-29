شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد الحكومى يؤازر سلمى على فى منافسات الباراتايكوندو بباريس والان مع تفاصيل الخبر

حضر الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية والوفد الحكومي المكون من الدكتور عمرو الحداد وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الإدارة المركزية للاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أحمد آدم نائب رئيس اللجنة الباراليمبية المصرية، إلى القصر الكبير مقر منافسات الباراتايكوندو لمؤازرة لاعبة منتخبنا الوطنى سلمى على، والتي تخوض منافسات وزن 52 كجم، حيث تلعب سلمى مباراتها الأولى أمام الكينية تينسي اوبينيو.

ويحضر اللقاء أيضا محمد شعبان ميدو عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكوندو ، وممثلوا السفارة المصرية بفرنسا.

ويلتقي منتخب كرة الطائرة جلوس رجال مع فريق البوسنة والهرسك في تمام الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت القاهرة، ويلعب منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس في المجموعة الأولى بالدور الأول، والتي تضم معه منتخبات: فرنسا - البوسنة والهرسك - كازاخستان.

تضم قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية 12 لاعبا، هم: هشام صلاح الدين - عبد النبي حسن - محمد عبد الله - السيد موسى - أحمد خميس - أحمد فضل - محمد حمدي - مطاوع أبو الخير - أحمد حسني - زكريا السيد - حسام مسعود - أشرف زغلول.

ويقود المنتخب أيمن عفيفي مديرا فنيا، ويعاونه عادل عبد المعطي مدربا، ويرافق المنتخب الدكتور مصطفى عبد الحليم رئيس اتحاد الطائرة الباراليمبي.

وتقام منافسات الكرة الطائرة جلوس خلال الفترة من 29 أغسطس الجاري إلى 6 سبتمبر المقبل، وتقام المنافسات بساحة شمال باريس، والتي تقع في مركز معارض "فيلبينت" في سان دوني.