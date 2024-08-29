شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة هناء حماد وهاجر الدسوقى أمام النرويج بزوجى الطاولة ببارالمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

ودع الثنائي هناء حماد وهاجر الدسوقى منافسات دور الثمانية بتنس الطاولة زوجى سيدات التى أقيمت بصالة أرينا 4 ضمن دورة الألعاب البارالمبية باريس، والتى تقام فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر.

وخسر الثنائى المصرى أمام لاعبتى النرويج وجاءت نتائج الأشواط كالتالى.. 11-8، 11-6، 11-6 وودعت اللاعبتان المنافسات من هذا الدور.

ومن المقرر أن يخوض الثنائي خالد عبد السلام وإسلام رضا منافسات زوجى رجال بعد قليل فى نفس الصالة.

ويلتقي منتخب كرة الطائرة جلوس رجال مع فريق البوسنة والهرسك في تمام الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت القاهرة، ويلعب منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس في المجموعة الأولى بالدور الأول، والتي تضم معه منتخبات: فرنسا - البوسنة والهرسك - كازاخستان.

تضم قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية 12 لاعبا، هم: هشام صلاح الدين - عبد النبي حسن - محمد عبد الله - السيد موسى - أحمد خميس - أحمد فضل - محمد حمدي - مطاوع أبو الخير - أحمد حسني - زكريا السيد - حسام مسعود - أشرف زغلول.

ويقود المنتخب أيمن عفيفي مديرا فنيا، ويعاونه عادل عبد المعطي مدربا، ويرافق المنتخب الدكتور مصطفى عبد الحليم رئيس اتحاد الطائرة الباراليمبي.

وتقام منافسات الكرة الطائرة جلوس خلال الفترة من 29 أغسطس الجاري إلى 6 سبتمبر المقبل، وتقام المنافسات بساحة شمال باريس، والتي تقع في مركز معارض "فيلبينت" في سان دوني.