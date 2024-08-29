شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: صفقات البنك الأهلى من اختيارى ولدى طموحات فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى أن جميع صفقات الفريق الموسم المقبل من اختيارى، وتمت الموافقة من قبل مجلس الإدارة على جميع اللاعبين.

وقال طارق مصطفى، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى، المذاع على أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7، قائلا: "لدى طموح الموسم المقبل مع البنك الأهلى عقب توفير كل الإمكانيات وأتمنى التوفيق فى المباريات فقط".

وأشار طارق مصطفى قائلا: "سوف نستعد للموسم المقبل عقب أسبوع من الآن عقب الانتهاء من كل التعاقدات".

وأعلن أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى عن التعاقد مع عبد العزيز البلعوطى من حارس مرمى إنبى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل بعد الانتهاء من كل الاتفاقات مع مسئولي النادى البترولى.

جاء تعاقد البنك الأهلى مع البلعوطى بسبب إصابة محمد أبو جبل الحارس الأساسى وعدم وجود حارس مرمى مميز بنفس المستوى.

وأعلنت لجنة الكرة بنادى البنك الأهلى، برئاسة اللواء أشرف نصار، التعاقد مع أحمد ياسر ريان لمدة ثلاثة مواسم قادماً من سيراميكا، ومحمد إبراهيم لمدة موسمين قادمين.