شكرا لقرائتكم خبر عن زياد طارق يتأهل لنهائى سباق 50م سباحة فى بارالمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

تأهل طارق زياد لاعب منتخب مصر للسباحة البارالمبى إلى نهائى منافسات سباق 50 متر حرة فئة S10 فى دورة الألعاب البارالمبية، والتى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل.

وحسم زياد تأهله للنهائي بعد تحقيقه زمن 24:75 ثانية ليحتل المركز السابع في المنافسات التأهيلية.

وتضم قائمة منتخب السباحة البارالمبي كلًا من: ملك حسين، آية الله أيمن، زياد كحيل، زياد طارق.

ويلتقي منتخب كرة الطائرة جلوس رجال مع فريق البوسنة والهرسك في تمام الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت القاهرة، ويلعب منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس في المجموعة الأولى بالدور الأول، والتي تضم معه منتخبات: فرنسا - البوسنة والهرسك - كازاخستان.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية 12 لاعبا، هم: هشام صلاح الدين - عبد النبي حسن - محمد عبد الله - السيد موسى - أحمد خميس - أحمد فضل - محمد حمدي - مطاوع أبو الخير - أحمد حسني - زكريا السيد - حسام مسعود - أشرف زغلول.

ويقود المنتخب أيمن عفيفي مديرا فنيا، ويعاونه عادل عبد المعطي مدربا، ويرافق المنتخب الدكتور مصطفى عبد الحليم رئيس اتحاد الطائرة الباراليمبي.

وتقام منافسات الكرة الطائرة جلوس خلال الفترة من 29 أغسطس الجاري إلى 6 سبتمبر المقبل، وتقام المنافسات بساحة شمال باريس، والتي تقع في مركز معارض "فيلبينت" في سان دوني.