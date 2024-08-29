شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الطاولة سيدات: أشواط متوازنة أمام بطل العالم فى بارالمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

أبدى نصر أحمد المدرب العام لمنتخب تنس الطاولة سيدات عن حزنه بعد خسارة الثنائى هناء حماد وهاجر الدسوقى فى دور ربع النهائى من منافسات زوجى سيدات أمام لاعبتا النرويج بدورة الألعاب البارالمبية التى تقام بباريس وتستمر حتى 8 سبتمبر المقبل.

وقال حماد إن الأشواط كانت متوازنة فى ظل مواجهة الثنائى المصرى لبطل العالم فى اللعبة قائلا "كنا قريبين للفوز لكن التوفيق لم يحالفنا"، مشددا على أن اللاعبتين بذلتا كل ما لديهما للفوز.

من جانبهما أعربت اللاعبتان عن أسفهما الشديد للخسارة متمنيتان لباقي أفراد بعثة المنتخب المصري بالتوفيق ومطالبة الشعب المصري بتشجيعهما.

وتشارك مصر فى الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

وأعلنت اللجنة البارالمبية عن اختيار الثنائي رحاب رضوان لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، وعلي الزيني لاعب منتخب مصر للتجديف البارالمبي، لحمل علم مصر في طابور الافتتاح.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.