شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى ويورتشيتش وجها لوجه قبل صدام نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

مواجهة مثيرة يترقبها عشاق الساحرة المستديرة عندما تشير عقارب الساعة إلى التاسعة مساء الجمعة، حيث يستضيف مباراة بيراميدز مع زد فى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر نسخة 2023-2024.

وتعد بطولة كأس مصر أقدم بطولة كرة قدم مصرية، حيث نشأت البطولة عام 1921 وتم إيقافها لمدة أربع سنوت ما بين 1968 حتى 1971 بسبب حرب 1967، ثم توقفت بطولة كأس مصر مرة أخرى في دورة 1973-74 بسبب حرب أكتوبر 1973، وتوقفت البطولة بعد ذلك أربع مرات لأسباب مختلفة.

وتأهل زد إلى المباراة النهائية عقب الفوز على الإسماعيلي في نصف النهائي بهدف نظيف، بينما جاء تأهل بيراميدز بعدما فاز على المصري في نصف النهائي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، بعد التعادل في المباراة بنتيجة 1-1.

1- مجدي عبد العاطي

- السن: 47 سنة

- الفرق التي دربها: 3 أندية "أسوان، فاركو، زد"

ونجح في الصعود بالفرق الثلاثة من القسم الثاني إلى الممتاز

- قاد زد في: 41 مباراة

- حقق 18 انتصارا

- 12 تعادلا

- تلقى 11 هزيمة

- أنهى الدوري في المركز السابع برصيد 51 نقطة

- تأهل إلى نهائي كأس مصر

2ـ كرونسلاف يورتشيتش

ـ الجنسية: كرواتي

ـ السن: 54 سنة

ـ البطولات: الدوري الكرواتي 3 مرات، كأس كرواتيا مرة، وكأس السوبر الكرواتي مرة، مع نادي دينامو زغرب

وحقق لقب الدوري الإماراتي مرة واحدةمع فريق النصر

ـ قاد بيراميدز في: 32 مباراة

ـ فاز في: 22 مباراة

ـ خسر: 6 مباريات

ـ تعادل في: 3 مباريات

ـ أنهى الدوري في المركز الثاني برصيد 79 نقطة

ـ تأهل إلى الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال أفريقيا

ـ تأهل إلى نهائي كأس مصر