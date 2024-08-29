شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى على تتأهل لربع نهائى منافسات الباراتايكوندو فى باراليمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

فازت سلمى على لاعبة منتخبنا الوطنى للباراتايكوندو على بطلة كينيا تينسى اوبينيو بنتيجة 3/12 فى إطار منافسات وزن 52 كجم للتصنيف k44، لتتأهل للدور ربع النهائى.

وتشارك مصر فى الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هى: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

وأعلنت اللجنة البارالمبية عن اختيار الثنائي رحاب رضوان لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، وعلي الزيني لاعب منتخب مصر للتجديف البارالمبي، لحمل علم مصر في طابور الافتتاح.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.