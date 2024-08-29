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زياد كحيل يتأهل لنهائى سباق 200 متر سباحة فى البارالمبياد

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القاهرة - سامية سيد - باريس ياسمين يحيى

الخميس، 29 أغسطس 2024 12:54 م

تأهل زياد كحيل لاعب منتخب مصر للسباحة البارالمبية إلى نهائى منافسات سباق 200 متر حرة فى دورة الألعاب البارالمبية "بارالمبياد باريس 2024" والتى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 8 سبتمبر المقبل.

وحسم كحيل تأهله للنهائى بعد تحقيقه زمن 2:52:12 دقيقة ليحتل المركز الرابع ويحط الرقم القياسي الأفريقي.

وتشارك مصر فى الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

وأعلنت اللجنة البارالمبية عن اختيار الثنائي رحاب رضوان لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، وعلي الزيني لاعب منتخب مصر للتجديف البارالمبي، لحمل علم مصر في طابور الافتتاح.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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