شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة بيراميدز بالإمارات ترفض عرض احتراف إبراهيم عادل لخيتافى الإسبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بنادى بيراميدز أن مجلس إدارة النادى بدولة الإمارات رافض حتى الوقت الحالى عرض خيتافى الإسبانى لاحتراف إبراهيم عادل لاعب فريق الكرة الأول، والذى تلقى 4 عروض خارجية فى الأيام الماضية بعد تألقه فى أولمبياد باريس 2024.

وأوضح المصدر فى تصريحاته لليوم السابع، أن مجلس إدارة بيراميدز فى الإمارات رفض عرض خيتافى الاسبانى لضعف المقابل المادى وأنه لا يليق باللاعب ولا النادى.

وتابع المصدر أن إبراهيم عادل حصل على إجازة من بيراميدز لعقد قرانه والانضمام للمنتخب والعودة مرة أخرى بعد انتهاء الأجندة الدولية، مشيراً إلى أن عرض خيتافى وصل منذ 3 أيام والمفاوضات مازالت جارية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وعن سفر اللاعب إلى مدريد، مصدر مقرب من اللاعب أكد أن إبراهيم طلب من الإدارة التنفيذية في مصر وهاني سعيد إقناع مجلس الإدارة بالإمارات بالموافقة على العرض، وقرر السفر تحسبا لموافقة مجلس الإدارة اليوم، ونظرا لضيق الوقت وغلق باب القيد في الليجا الإسبانية غدا، فيكون اللاعب مستعدا لإجراء الكشف الطبي حال موافقة مجلس الإدارة بالإمارات اليوم على العرض.