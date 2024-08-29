شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات تنس الطاولة تجذب الجماهير فى دورة الألعاب البارالمبية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

حرص المئات من المشجعين فى باريس على حضور منافسات تنس الطاولة التى تقام بصالة Arena 4 ضمن مباريات دورة الألعاب البارالمبية التى تقام بباريس فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر.

وبدأت الجماهير فى الهتاف للاعبين من مختلف الجنسيات فور دخولهم صالة المنافسات.

تنطلق، اليوم الخميس، منافسات دورة الألعاب البارالمبية التى تقام بباريس فى الفترة من 28 أغسطس الجارى وتستمر حتى 8 سبتمبر المقبل بمشاركة البعثة المصرية التى تشارك فى 10 رياضات مختلفة.

وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بعدد 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات مختلفة وهى رفع الأثقال، ألعاب القوى، الكرة الطائرة جلوس، كرة الهدف، السباحة، تنس الطاولة، الباراتايكوندو، البوتشيا، التجديف، الكياك.

ووصل الفوج الرسمى الأول للاعبين إلى باريس الأسبوع الماضى، والذى ضم 9 منتخبات بالإضافة إلى إداريين وأجهزة فنية وطبية بالاتحادات المشاركة فى البطولة.

ومن المقرر أن تخوض البعثة المصرية اليوم منافسات 6 رياضات وهى الطائرة جلوس، كرة الهدف، البوتشا والسباحة وتنس الطاولة والباراتايكوندو.

ويخوض منتخب الطائرة جلوس أولى مبارياته أمام البوسنة والهرسك فى تمام الثالثة من ظهر اليوم، حيث يشارك الطائرة جلوس بقائمة تضم هشام صلاح الدين عبد المقصود، عبد النبى حسن أحمد، محمد عبد الله، السيد موسى، أحمد محمد خميس، أحمد محمد فضل، محمد حمدى عبد المولى، مطاوع عبد الباقى، احمد محمد حسنى، زكريا السيد عبده أيوب، حسام مسعود، أشرف زغلول.

كما يخوض منتخب كرة الهدف مباراته اليوم فى البطولة أمام أوكرانيا فى تمام الثانية وربع ظهرا، حيث يشارك كرة الهدف بقائمة تضم 6 لاعبين وهم أحمد خيرى، سيد حسن، معاذ فتحى، أحمد عربى، عمر عبد السلام، ومحمد سعيد.

وعلى مستوى السباحة فيمثل مصر 3 لاعبين هم زياد طارق، ملك عبد الشافى، بالإضافة إلى زياد كحيل، حيث يبدأ الثنائى زياد طارق وزياد كحيل منافسات السباحة صباح اليوم، حيث يخوض زياد طارق منافساته فى تصفيات سباق 50 متر حرة فى الثانية عشر و10 دقائق، بينما يخوض زياد كحيل منافساته فى الثانية عشر و40 دقيقة بتصفيات سباق 200 متر حرة.

كما تقام منافسات تنس الطاولة زوجى رجال وسيدات ومختلط بدءا من العاشرة والنصف حتى العاشرة مساء.