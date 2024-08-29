شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف نصار: الأهلى لم يفاوضنا لضم أسامة فيصل.. وهدفنا حصد كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

كشف أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلى، أنه لا يوجد تفاوض من قبل مسئولى النادى الأهلى بشكل مباشر أو غير مباشر لضم أسامة فيصل مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقمنا بتفعيل عقد اللاعب الجديد هذا الموسم.

وأوضح أشرف نصار، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى المذاع على أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7، قائلا "سوف نقوم بالتفاوض مع كريم بامبو مهاجم الفريق لتجديد عقده والاستمرار مع البنك الأهلى وننتظر فقط انتهاء فترة الإجازة لإنهاء الأمر".

وأشار أشرف نصار "محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق مستمر معانا والآن يخضع لفترة تأهيل بالإمارات وسوف يعود منتصف الشهر المقبل للانتظام فى الاستعدادات للموسم المقبل عقب غيابه لمدة 6 أشهر بسبب الإصابة بالرباط الصليبى ويتبقى فى عقده موسم ونصف".

وتابع: "تراجعنا عن فكرة التعاقد مع المغربى عبد الكبير الوادى لاعب مودرن سبورت بسبب المغالاة المادية ويتبقى لنا التعاقد مع مدافع فقط للإنتهاء من موسم التعاقدات الصيفى".

وأردف أشرف نصار: "هناك خطة مالية أضعها كل موسم للفريق ولا يوجد تخطى عن هذا الأمر لذلك اللاعبين تفضل الإنتقال لنا بسبب الالتزام فى صرف مستحقاتهم".

وعلق نصار على اقتراب اللاعبين منه والحديث معه باستمرار قائلا: "لا يوجد لاعب مقرب منى وهناك تسلسل إدارى من مدير فنى ومدير كرة ومشرف عام على الكرة لعرض بعض الأمور الخاصة باللاعبين وهذا الأمر غير صحيح بالمرة".

وواصل: "لابد من إقامة موسم استثنائي لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل وننتظر اجتماع رابطة الأندية لتحديد تلك الأمور وحزين على موقف منتخب مصر بسبب عدم تواجد اللاعبين فى معسكر الفراعنة المقام حاليا".

واختتم أشرف نصار حديثة قائلا "هدف البنك الأهلى الموسم المقبل حصد بطولة كأس الرابطة والتواجد بالمربع الذهبى لبطولة الدورى الممتاز وأفضل مدرب قام بتولى مهمة الفريق كابتن خالد جلال حيث حصد المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة".