«بيعور من غير ما يعلم».. تعليق مثير من سيف زاهر على رسالة زيزو

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامي سيف زاهر، على رسالة أحمد مصطفى «زيزو»، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشأن استمراره مع الفريق الأبيض في الموسم المقبل.

وكتب زيزو، عبر صفحته على «انستجرام»: «الزمالك أكثر من مجرد نادي، بل هو عائلة، لقد أظهر شغفكم وولائكم ما يعنيه الانتماء حقا.. أنا هنا لأبقى، ليس لأي شيء ولكن من أجلكم، المشجعين الذين يجعلون كل يوم مباراة مميزا».

وأضاف: «دعونا نواصل هذه الرحلة الرائعة معا، يدا بيد في أي لحظة صعبة، يزداد ولائي وحبي لكم، شكرا لكم على ثقتكم بي».

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «زيزو، مدرسة فكرية كبيرة ومدرسة أخلاقية عالية، في مثل بلدي بيقول (بيعور من غير ما يعلم)، هو دايمًا بيخش قلب الجمهور وبيقول الكلام اللي بيفهمه الجمهور ودائمًا بيقول الكلام اللي بيفهمه الجمهور من القلب».

وأضاف: «زيزو، عايز يقول لجمهور الزمالك أنا بتاعكم ومعاكم وقاعد ومكمل، اللي فهمته من التويتة أن زيزو، مكمل مع الزمالك الموسم المقبل، والله اعلم هيكمل بعد الموسم المقبل ولا لأ».

وتابع: «زيزو، اعتقد إنه داخل مرحلة الأسطورة مع جمهور الزمالك».

وأتم: «التويتة مكتوبة بالإنجليزي ليه أنا مش عارف، ما تكتب بالعربي عشان كل الناس تفهم، هل زيزو، بيوجه رسالة لنادي بره؟ هذا كان تعقيبي فقط على الرسالة، كان لابد أن تكون الرسالة بالعربي عشان الكل يقرأها»