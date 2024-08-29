شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يخوض تدريبات بدنية من أجل بداية مشواره مع نيس الفرنسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض محمد عبد المنعم لاعب الأهلى المنتقل حديثا لنيس الفرنسي، تدريبات بدنية قوية من أجل الاستعداد القوى لبدء مشواره الاحترافى بقوة خاصة أنه لم يشارك في المباريات الأخيرة للأهلى بعد حسم لقب الدورى والاعتذار عن كأس مصر.

ووصل محمد عبد المنعم إلى فرنسا وأجرى الكشف الطبي في النادى الفرنسي، الذى من المتوقع أن يعلن عن انضمام مدافع الأهلى له بشكل رسمي.

وأنهى محمد عبد المنعم إجراءات انتقاله إلى نيس الفرنسى على سبيل البيع النهائى مقابل حصول الأهلى على مبلغ 4 ملايين و300 ألف دولار بخلاف مليون دولار أخرى إضافية.

وقبل محمد عبد المنعم مدافع النادى الأهلى صاحب الـ24 عامًا، حسم نيس الفرنسى 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث ضم مويس بومبيتو (24 عامًا) مدافع فريق كولورادو الأمريكي في صفقة بلغت قيمتها 7 ملايين يورو وبعقد يمتد حتي يونيو 2028، بالإضافة إلي جوناثان كلاوس (31 عامًا) الظهير الأيمن لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي مقابل 5 مليون يورو ولمدة موسمين.

كما تعاقد نيس الفرنسي مع مورجان سانسون (29 عامًا) لاعب وسط أستون فيلا مقابل 4 مليون يورو وبعقد مدته 3 سنوات حتي يونيو 2027، ورابعًا تانجوي ندومبيلي (27 عامًا)، لاعب وسط توتنهام في صفقة مجانية لمدة موسمين.

وافتتح فريق نيس مشواره في الدوري الفرنسي الموسم الجاري 2024-2025، بالخسارة أمام أوكسير 1-2، ثم تعادل في الجولة الثانية مع تولوز بنتيجة 1-1.