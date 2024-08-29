شكرا لقرائتكم خبر عن كولر ينافس يورتشيتش وعلى ماهر وأحمد سامى على جائزة أفضل مدرب هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية عن استفتاء للجمهور لاختيار أفضل مدرب فى الدورى المصرى لهذا الموسم، الذى توج به النادى الأهلى للمرة الرابعة والأربعين فى تاريخه.

ونشر الحساب الرسمى لرابطة الأندية المحترفة على "فيس بوك": "اختيارات فريق موسم دورى nile لم تنته بعد.. من كان المدير الفنى الأفضل".



أفضل مدرب

وينافس السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلى، والكرواتى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، وأحمد سامى مدرب سموحة وعلى ماهر مدرب المصرى البورسعيدى.

من ناحية أخرى، قدم عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات، 3 تصورات متضمنة شكل الدوري الممتاز في الموسم الجديد 2024 – 2025، وتم تقديم هذه المقترحات لرابطة الأندية المحترفة.

وتضمن المقترح الأول إقامة بطولة الدوري من دور واحد على أن يلعب كل فريق 17 مباراة ثم يتم تقسيم الفرق لتتنافس الـ 10 فرق في المقدمة على لقب الدوري بينما ينافس الـ8 فرق الباقية على الهروب من الهبوط.

بينما يتضمن المقترح الثاني إقامة الدوري بالنظام العادي من مجموعة واحدة بنظام الذهاب والإياب، بينما يتضمن المقترح الثالث إقامة الدوري من مجموعتين.

ومن المقرر أن يتم عرض التصورات الثلاث على الأندية للتصويت واختيار الأفضل من بينهم خلال الأيام القليلة المقبلة.