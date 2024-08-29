شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الليبى يحدد 15 سبتمبر موعدا لمباراته أمام المصرى بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

حددت إدارة نادى الهلال الليبى الساعة السابعة مساء - الثامنة بتوقيت القاهرة - يوم الخامس عشر من سبتمبر المقبل موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصرى وذلك فى إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدى الثانى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازى الليبية، وهو الملعب المغطى بالنجيل الصناعى، والذى يتسع لنحو 11 ألف متفرج.

وفاز فريق الهلال الليبى على ضيفه فريق كيتارا الأوغندى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضى، على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازى الليبية ضمن مباريات إياب الدور التمهيدى الأول من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

بتلك النتيجة صعد الهلال الليبى للدور التمهيدى الثانى لملاقاة فريق المصرى بعدما نجح فى تكرار فوزه على نظيره الأوغندى بنفس النتيجة فى مباراة الذهاب التى أقيمت قبل أسبوع على الملعب ذاته.