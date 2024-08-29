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"الإعلان عنها قريبا".. إبراهيم فايق يعلن وجود مفاجآت في كأس السوبر الأفريقي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، وجود مفاجآت في نهائي كأس السوبر الإفريقي، المقرر إقامته يوم 27 سبتمبر المقبل، بين الأهلي والزمالك.

وكتب فايق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كأس السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر بداية فعاليات موسم الرياض الراعي الرسمي لبرنامج الكورة مع فايق، المباراة تقام في الرياض على ستاد المملكة أرينا".

وأضاف: "وباذن الله ستكون مذاعة على شاشة إم بي سي مصر 2، استنوا مفاجأة جامدة جدا هيتم الإعلان عنها قريبا، الموسم السنة دي غير".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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