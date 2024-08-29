ملكية بيراميدز.. لماذا يقاضي تركي آل الشيخ محمد شيحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مقاضاة محمد شيحة وكيل اللاعبين بسبب تصريحاته الأخيرة ضده.

تصريحات محمد شيحة

وخرج محمد شيحة وكيل اللاعبين بتصريحات تخص المستشار تركي آل الشيخ، خلال فيديو في الأيام الماضية قائلا: "بيراميدز ليس من ضمن مجموعة سيتي جروب المالكة لأندية من ضمنها مانشستر سيتي، ومازال تركي آل الشيخ يملك نادي بيراميدز".

أضاف: "تركي آل الشيخ منح حق الإدارة لسيتي جروب بنسبة 80% مقابل 20% محتفظ بها، هذه المعلومة متأكد منها 100%".

تركي الشيخ يرد بقوة

وفي المقابل رد بقوة تركي آل الشيخ على هذه التصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "استمرار ملكيتي لنادي بيراميدز كلام مغلوط وغير صحيح، سكتنا كثيرًا عن مثل هذه التصريحات".

أكمل: "قبل كل فعالية تجمع الدولتين تخرج أصوات شاذة صارت مفضوحة هدفها شحن وإثارة الجماهير وقد يكون مدفوع ".

وأتم تصريحاته: "هذا الكلام فيه إساءة لي وللمستثمر الإماراتي مالك بيراميدز ولاتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة في مصر، وهذه المرة سنتخذ إجراء قانوني ضد وكيل اللاعبين".

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