"سر سفره لمدريد".. بيراميدز يصدم إبراهيم عادل حول احترافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، تطورات، احتراف إبراهيم عادل، لاعب الفريق في الدوري الإسباني وتحديدا بنادي خيتافي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن نادي خيتافي أرسل عرضا لإدارة بيراميدز منذ ثلاثة أيام، للتعاقد مع اللاعب، ولا تزال المفاوضات مستمرة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضاف المصدر أن مجلس إدارة بيراميدز بالإمارات رفضت العرض المقدم من نادي خيتافي نظرًا لضعف المقابل المادي والذي لا يليق بالنادي أو اللاعب.

وأوضح المصدر أن إبراهيم عادل سافر إلى إسبانيا خلال الساعات الماضية، بسبب ضيق الوقت قبل غلق باب الانتقالات في أوروبا، وتحسبا لموافقة إدارة بيراميدز على العرض.

وأتم تصريحاته: اللاعب تواصل مع هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز وطلب منه إقناع الإدارة وملاك النادي بالموافقة على العرض.

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