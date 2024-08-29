"بينهم إبراهيم عادل".. ظهور مميز لأربعة لاعبين مصريين في الانتقالات الحالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يمكن أن تشهد الانتقالات الصيفية الحالية، ظهور مميز لأربعة لاعبين المصريين، سواء بانتقالهم إلى الدوريات الأوروبية، أو بانضمام بعض المحترفين إلى أندية جديدة.

وأتم نادي نيس الفرنسي تعاقده مع محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، واجتاز اللاعب الكشف الطبي بنجاح ومن المقرر الإعلان عن الصفقة في مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة، وفقا شبكة "فوت ميركاتو".

ويقترب إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، من الانتقال إلى خيتافي الإسباني، وسافر اللاعب إلى مدريد خلال الساعات الماضية، لإجراء الفحص الطبي، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وفيما يخص اللاعبين المصريين المحترفين، ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن ناديي مارسيليا وولفرهامبتون، يسعيان لضم المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب نادي نانت.

وفي حالة إتمام الأمر وانتقال مصطفى محمد قد يزامل المحترف عمر مرموش لاعب نادي فرانكفورت الألماني، إذ تفكر إدارة نوتنجهام فورست في التعاقد معه، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وفقا لصحيفة "التليجراف".

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