استبعاد بيرسي تاو من قائمة منتخب جنوب أفريقيا لتصفيات كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، قائمة البافانا بافانا، استعدادًا لمباريات تصفيات أمم أفريقيا.

ويستعد منتخب جنوب أفريقيا، لمواجهة أوغندا يوم 6 سبتمبر المقبل في ملعب أورلاندو، ثم سيخرج بعد ذلك في رحلة إلى وسط شرق أفريقيا، لمواجهة مع جنوب السودان يوم الثلاثاء 10 سبتمبر في ملعب جوبا.

وشهدت قائمة منتخب جنوب أفريقيا، استبعاد بيرسي تاو، لاعب فريق الأهلي، لأسباب فنية من جانب المدير الفني، كما يغيب الحارس رونوين ويليامز بسبب الإصابة.

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