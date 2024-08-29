اخبار الرياضه

استبعاد بيرسي تاو من قائمة منتخب جنوب أفريقيا لتصفيات كأس الأمم

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، قائمة البافانا بافانا، استعدادًا لمباريات تصفيات أمم أفريقيا.

ويستعد منتخب جنوب أفريقيا، لمواجهة أوغندا يوم 6 سبتمبر المقبل في ملعب أورلاندو، ثم سيخرج بعد ذلك في رحلة إلى وسط شرق أفريقيا، لمواجهة مع جنوب السودان يوم الثلاثاء 10 سبتمبر في ملعب جوبا.

وشهدت قائمة منتخب جنوب أفريقيا، استبعاد بيرسي تاو، لاعب فريق الأهلي، لأسباب فنية من جانب المدير الفني، كما يغيب الحارس رونوين ويليامز بسبب الإصابة.

اقرأ أيضا:

"يصل مدريد خلال ساعات".. ماركا الإسبانية تكشف اقتراب إبراهيم عادل من هذا النادي

الزمالك يستعد للسوبر الأفريقي بـ3 مواجهات عربية

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا