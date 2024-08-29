استمر 8 ساعات.. كواليس اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة، اجتماعا مع لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار، وعضوي اللجنة زكريا ناصف ومحمد رمضان.

وكشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي، كواليس الاجتماع الذي استمر قرابة 8 ساعات، وتم مناقشة العديد من الملفات فيه، سواء كانت إدارية أو فنية، كما تم استدعاء أمير توفيق مدير التعاقدات لإنهاء الموضوعات المتعلقة بالفريق الأول.

وتحدث سامي قمصان، في الجزء الثاني من الاجتماع، عن استعدادات الفريق للموسم الجديد وتوفير كافة العوامل المساعدة للقائم بأعمال مدير الكرة في مهمته واحتياجات الفريق الفنية والإدارية بالتنسيق مع مارسيل كولر المدير الفني المدير الفني للفريق.

واجتمع الخطيب في حضور لجنة التخطيط مع وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع، وناقشوا خطة العمل وآلياتها في الموسم الجديد، وتطوير المنظومة سواء على الصعيد الفني أو الإداري.

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