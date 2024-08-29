شكرا لقرائتكم خبر عن هناء علام تخسر المباراة الأولى للبوتشا بدورة الألعاب البارالمبية فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

خسرت هناء علام لاعبة منتخب مصر البارالمبى للبوتشا مباراتها الأولى أمام نظيرتها الكندية بنتيجة 4-3، ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية والمقامة فى العاصمة الفرنسية باريس.

وجاءت لاعبة منتخب مصر هناء علام فى المجموعة الثانية من BC4، لمنافسات الفردى بجانب كل من "كندا، أوكرانيا، ماليزيا".

ويتأهل للدور ربع النهائى صاحب المركز الأول والثانى فى دور المجموعات.

ظهرت البوتشيا فى البارالمبياد للمرة الأولى فى منافسات دورة نيويورك 1984، حيث كانت تُمارس هذه اللعبة لسنوات عديدة كنشاط ترفيهى.

البوتشا لعبة تعتمد على الدقة، تم إدارجها في الأصل ليلعبها الأشخاص المصابون بالشلل الدماغي، لكن حاليا تشمل الرياضيين ذوي الإعاقات التي تؤثر على المهارات الحركية.



هناء تخسر في البوتشا



هناء علام في بارالمبية باريس 2024



هناء علام في باريس



هناء علام