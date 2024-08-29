شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تخفيض راتب اللاعب.. الأهلى يقترب من حسم صفقة بن رمضان والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مسئولو النادى الأهلى من حسم صفقة التونسى محمد على بن رمضان لاعب فرينكفاروزى المجرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما قطع الطرفان شوطا كبيرا من المفاوضات للتعاقد مع اللاعب وحسم الصفقة التى أثارت جدلا واسعا فى أوساط السوشيال ميديا، ما بين قدومه تارة وبين تعثر الصفقة وابتعاده عن الصورة تارة أخرى.

وعلم ”الخليج 365” أن الأهلي يضع اللمسات الأخيرة بعد التوصل إلى صيغة اتفاق شبه نهائي مع نادي فرينكفاروزي على قيمة الصفقة التي تقترب من مبلغ 2.5 مليون يورو، ويتبقى فقط بعض الرتوش النهائية قبل توقيع العقد وإعلان الصفقة بشكل رسمي.

كما نجح النادي الأهلي في إقناع بن رمضان بالموافقة على تخفيض الراتب المطلوب من أجل الانضمام للقلعة الحمراء، بعدما سبق وطلب اللاعب الحصول على أعلى راتب للاعب أجنبي يلعب في الدوري المصري في الوقت الحالي، ولكن بعد مشاورات وافق اللاعب على تخفيض راتبه.

ويسابق مسئولو النادى الأهلى الزمن من أجل إنجاز صفقة التونسى محمد على بن رمضان لاعب فرينكفاروزى المجرى قبل غلق باب القيد الأفريقى خلال 48 ساعة، باعتباره من ضمن الأهداف المطلوبة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي الحالي.

وشهدت صفقة بن رمضان حالة من الشد والجذب خلال الأيام الماضية، في ظل عدم الاتفاق على بعض الأمور المالية بين الناديين، لرغبة النادي المجري في تحقيق أعلى عائد من بيع اللاعب التونسي، بينما يطمح مسئولي الأهلي لحسم الصفقة في حدود السقف المالي المحدد من قبل الإدارة.

واقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم صفقة بن رمضان مقابل دفع مبلغ 2.5 مليون يورو، بخلاف الاتفاق على نسبة عائد البيع وبعض البنود الإضافية حال مشاركة اللاعب في عدد محدد من المباريات أو تسجيل عدد معين من الأهداف.

ويرغب مسئولو الأهلي في حسم الصفقة قبل منتصف ليلة السبت المقبل باعتبارها آخر موعد قبل غلق باب القيد حتى يتم قيده في قائمة الموسم الجديد ويتمكن من المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر المقبل.

الأمور المالية لم تكن العائق الوحيد في تأخر صفقة بن رمضان بل يواجه الأهلي مشكلة بسبب اكتمال قائمة الأجانب في الفريق الأحمر ورغبته في حسم مصير بيرسي تاو ومناقشة عروض رحيله قبل الاتفاق النهائي على حسم صفقة بن رمضان.