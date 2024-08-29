شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لاجتماع لجنة التخطيط لحسم كل الملفات بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

عقد مسئولو النادى الأهلى اجتماعًا مطولًا مع لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار، وعضوية زكريا ناصف، ومحمد رمضان، واستمر الاجتماع قرابة الثمانى ساعات، وشهد مناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة ووضع النقاط فوق الحروف بشأن بعض الأمور الطارئة سواء كانت إدارية أو فنية.

وخلال الاجتماع تم استدعاء أمير توفيق مدير التعاقدات لإنهاء الموضوعات المتعلقة بالفريق الأول .. وفى الجزء الثانى من الاجتماع تم الاستماع إلى سامى قمصان القائم بأعمال مدير الكرة فيما يخص استعدادات الفريق الأول للموسم الجديد، والعمل على توفير كل العوامل المساعدة للقائم بأعمال مدير الكرة في مهمته، وكذا احتياجات الفريق الفنية والإدارية بالتنسيق مع مارسيل كولر المدير الفني.

ثم عقدت لجنة التخطيط اجتماعا مع وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع، وتمت مناقشة خطة العمل وآلياتها في الموسم الجديد، وتطوير المنظومة سواء على الصعيد الفني أو الإداري.

وقدم وليد سليمان تصورًا قامت اللجنة بمناقشته بما يعكس الخطوات الإيجابية العديدة التي يشهدها قطاع الناشئين لإفراز أفضل المواهب لدعم مسيرة الفريق الأول.