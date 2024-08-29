شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة فوزية الشامى وعلا محمود فى ربع نهائى زوجى الطاولة فى البارالمبياد والان مع تفاصيل الخبر

خسر الثنائى فوزية الشامى وعلا محمود منافسات دور ربع نهائى تنس الطاولة سيدات، التى أقيمت بصالة أرينا 4 ضمن دورة الألعاب البارالمبية باريس والتى تقام فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر.

وخسر الثنائى المصرى أمام لاعبتى البرازيل وجاءت نتائج الأشواط كالتالى.. 11-1 ، 11- 7 ، 11- 4.

كانت هناء حماد وهاجر الدسوقى خسرتا أمام لاعبتا النرويج بنتيجة 3-0 كما خسر الثنائي خالد عبد السلام وإسلام رضا منافسات زوجى رجال بنتيجة 3-0 أيضا.

ويعد خالد عبد السلام لاعب تنس الطاولة أكبر لاعبى البعثة البارالمبية سنا فى باريس، حيث يبلغ 57 سنة.