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خسارة فوزية الشامى وعلا محمود فى ربع نهائى زوجى الطاولة فى البارالمبياد

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القاهرة - سامية سيد - باريس- ياسمين يحيى

الخميس، 29 أغسطس 2024 03:19 م

خسر الثنائى فوزية الشامى وعلا محمود منافسات دور ربع نهائى تنس الطاولة سيدات، التى أقيمت بصالة أرينا 4 ضمن دورة الألعاب البارالمبية باريس والتى تقام فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر.

وخسر الثنائى المصرى أمام لاعبتى البرازيل وجاءت نتائج الأشواط كالتالى.. 11-1 ، 11- 7 ، 11- 4.

كانت هناء حماد وهاجر الدسوقى خسرتا أمام لاعبتا النرويج بنتيجة 3-0  كما خسر الثنائي خالد عبد السلام وإسلام رضا منافسات زوجى رجال بنتيجة 3-0 أيضا.

ويعد خالد عبد السلام لاعب تنس الطاولة أكبر لاعبى البعثة البارالمبية سنا فى باريس، حيث يبلغ 57 سنة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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