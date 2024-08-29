شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة فوزية الشامى وعلا محمود فى ربع نهائى زوجى الطاولة فى البارالمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - باريس- ياسمين يحيىالخميس، 29 أغسطس 2024 03:19 م
خسر الثنائى فوزية الشامى وعلا محمود منافسات دور ربع نهائى تنس الطاولة سيدات، التى أقيمت بصالة أرينا 4 ضمن دورة الألعاب البارالمبية باريس والتى تقام فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر.
وخسر الثنائى المصرى أمام لاعبتى البرازيل وجاءت نتائج الأشواط كالتالى.. 11-1 ، 11- 7 ، 11- 4.
كانت هناء حماد وهاجر الدسوقى خسرتا أمام لاعبتا النرويج بنتيجة 3-0 كما خسر الثنائي خالد عبد السلام وإسلام رضا منافسات زوجى رجال بنتيجة 3-0 أيضا.
ويعد خالد عبد السلام لاعب تنس الطاولة أكبر لاعبى البعثة البارالمبية سنا فى باريس، حيث يبلغ 57 سنة.
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