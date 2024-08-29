شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضم الرومانية يوانا باتشو لتدعيم فريق سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

قال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إنه أنهى إجراءات التعاقد مع الرومانية يوانا باتشو لتدعيم صفوف سيدات طائرة الأهلى خلال الفترة المقبلة.

‎وأضاف العوضي أن اللاعبة الرومانية وقعت على عقود الانضمام للنادي لمدة موسم، بعدما تم إنهاء كل الأمور المتعلقة بالتعاقد .

‎وأوضح العوضي أن يوانا تمثل إضافة قوية، نظرًا لما تملكه من قدرات فنية مميزة، وخبراتها الدولية والتي سوف تساعد الفريق خلال الموسم، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق من أجل مواصلة حصد البطولات.