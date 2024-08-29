شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 29/8/2024، العديد من الاخبار الهامة، والتي جاء في مقدمتها بعد تخفيض راتب اللاعب.. الأهلى يقترب من حسم صفقة بن رمضان، وتحت أنظار كلوب.. زياد طارق يتأهل إلى نهائى السباحة فى بارالمبياد باريس، وإدارة بيراميدز بالإمارات ترفض عرض احتراف إبراهيم عادل لخيتافى الإسبانى.

بعد تخفيض راتب اللاعب.. الأهلى يقترب من حسم صفقة بن رمضان

اقترب مسئولو النادى الأهلى من حسم صفقة التونسى محمد على بن رمضان لاعب فرينكفاروزى المجرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تحت أنظار كلوب.. زياد طارق يتأهل إلى نهائى السباحة فى بارالمبياد باريس

تواجد الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى السابق لفريق ليفربول الإنجليزى، فى مدرجات لا شابيل أرينا، الذى شهد تصفيات سباق 50 متر حرة فئة S10 سباحة.

التفاصيل الكاملة لاجتماع لجنة التخطيط لحسم كل الملفات بالأهلى

عقد مسئولو النادى الأهلى اجتماعًا مطولًا مع لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار.

إدارة بيراميدز بالإمارات ترفض عرض احتراف إبراهيم عادل لخيتافى الإسبانى

أكد مصدر مسئول بنادى بيراميدز أن مجلس إدارة النادى بدولة الإمارات رافض حتى الوقت الحالى عرض خيتافى الإسبانى لاحتراف إبراهيم عادل.

محمد عبد المنعم يخوض تدريبات بدنية من أجل بداية مشواره مع نيس الفرنسي

يخوض محمد عبد المنعم لاعب الأهلى المنتقل حديثا لنيس الفرنسي، تدريبات بدنية قوية من أجل الاستعداد القوى لبدء مشواره الاحترافى بقوة.

48 ساعة حاسمة فى خريطة صفقات الزمالك قبل غلق القيد الأفريقى

يكثف مسئولو نادى الزمالك من محاولاتهم للتعاقد مع صفقات جديدة قبل غلق الفترة الثانية من باب القيد الأفريقى،المقرر لها بعد غداً السبت،حيث يتبقى 48 ساعة فقط

الوفد الحكومى يؤازر سلمى على فى منافسات الباراتايكوندو بباريس

حضر الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية والوفد الحكومى إلى القصر الكبير مقر منافسات الباراتايكوندو لمؤازرة لاعبة منتخبنا الوطنى سلمى على.