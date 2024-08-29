شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة ثنائى تنس الطاولة خالد عبد السلام وفوزية الشامى فى البارالمبياد والان مع تفاصيل الخبر

خسر ثنائي تنس الطاولة خالد عبد السلام وفوزية الشامى فى دور الـ32 أمام الزوجى السلوفيكى بنتيجة 3-0 فى دورة الألعاب البارالمية المقامة حالياً في باريس، وجاءت نتائج الأشواط كالتالى 3-11، 1-11، 2-11 فى منافسات الزوجى المختلط.

من ناحية أخرى تواجد الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى السابق لفريق ليفربول الإنجليزى، فى مدرجات لا شابيل أرينا، الذى شهد تصفيات سباق 50 متر حرة فئة S10 سباحة، ضمن دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 والتي تقام في الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل.

وشهدت تلك المنافسات مشاركة زياد طارق لاعب منتخب مصر للسباحة البارالمبي وتأهل إلى نهائي السباق بعد تحقيقه زمنا قدره 24:75 ثانية، ليحقق زياد طارق رقم أفريقي جديد خلال المنافسات.

يذكر أن زياد طارق سيخوض منافسات الدور النهائي في الساعة 7:37 من مساء اليوم.

وتضم قائمة منتخب السباحة البارالمبي كلًا من: ملك حسين، زياد كحيل، زياد طارق.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعب ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.