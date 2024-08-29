شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مفاوضات الأهلى مع عمر الساعى نجم الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الأيام الماضية تطورات هامة فى مفاوضات الأهلى مع عمر الساعى نجم الإسماعيلى، حيث بات اللاعب قريباً من القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهو ما نرصده في التقرير التالي..

س: ما تطورات مفاوضات الأهلي مع عمر الساعي؟

ج: الصفقة تقترب كثيراً من القلعة الحمراء، فقد حصل مسئولو الأهلي على موافقة اللاعب كما أن المفاوضات إيجابية للغاية بين الأهلي والإسماعيلي.

س: ما عرض الأهلي لضم الساعي؟

ج: الأهلي عرض 20 مليون جنيه في البداية لضم اللاعب بجانب اثنين من الناشئين، لكن الإسماعيلي طلب مقابل مالي فقط ، لإتمام الصفقة فرفع الأهلي عرضه إلى 25 ثم إلى 30 مليون جنيه.

س: هل تلقى الساعى عروضاً أخرى بخلاف عرض الأهلى؟

ج: نعم .. فاللاعب تلقى عرضاً من بيراميدز بجانب عرض غير جاد من أحد الدوريات العربية.

س: وماذا عن موقف اللاعب من هذه العروض؟

ج: أبدى اللاعب ترحيبه بالعرض الأهلاوي فقط، وفضّله على العروض الأخرى بما فيها بيراميدز رغم أن الأخير قد يكون أعلى من الناحية المالية.

س: متى سيحسم مسئولو الأهلي الصفقة؟

ج: خلال الساعات المقبلة، فالأمور تشير بشكل إيجابي ناحية انتقال اللاعب للقلعة الحمراء.